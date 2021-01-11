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Pfizer не сможет продать вакцину частным клиникам РФ в 2021 году

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Компания Pfizer в 2021 году будет поставлять разработанную с BioNTech вакцину от COVID-19 только по уже заключенным государственным соглашениям, без таких договоренностей поставка в Россию через частные клиники на данный момент невозможна, в том числе филиал израильского госпиталя Hadassah в "Сколково".

"Для преодоления глобального кризиса в области здравоохранения на текущий момент все наши поставки вакцины распределяются в рамках заключенных государственных соглашений о поставках, которые будут действовать как минимум на протяжении 2021 года", - сообщили в пресс-службе компании на вопрос "Интерфакса" относительно возможности поставки вакцин в РФ через филиал израильской клиники Hadassah в "Сколково".

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"В то время как мы понимаем... стремление многих людей сделать прививку как можно скорее, мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech от COVID-19 в ответ на частные запросы", - добавили в компании.

В конце декабря в колл-центре официального филиала израильского госпиталя Hadassah - Hadassah Medical Moscow, расположенном в медицинском кластере "Сколково" в Москве, "Интерфаксу" сообщили, что ведутся переговоры о поставках в РФ COVID-вакцины Pfizer и Moderna. Там уточнили, что поставки возможны не раньше февраля, а желающие записываются в "лист ожидания".

Вакцины Pfizer и Moderna в России не зарегистрированы. Между тем на сайте Hadassah сообщается, что эта клиника - "единственное медицинское учреждение, которое может использовать незарегистрированные в РФ препараты".

В настоящее время в России проходит массовая вакцинация вакциной "Спутник V", разработанной центром им.Гамалеи Минздрава РФ при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). По данным РФПИ, в РФ привито уже более 1,5 млн человек.

Хроника 09 января 2020 года – 11 января 2021 годаПандемия коронавируса
Россия Pfizer

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