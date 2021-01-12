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Петербуржцев призвали жаловаться на отказы поликлиник в записи на COVID-вакцинацию

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Поликлиники Санкт-Петербурга, на базе которых открыты пункты вакцинации против COVID-19, не могут отказать в записи желающим привиться, сообщил замглавы городского комитета по здравоохранению города Андрей Сарана.

"Сейчас есть определенное количество свободных доз в 72-й поликлинике в Колпино, но, учитывая, что на каждый пункт мы развозили по 100-300 доз, тысячи человек мы не привьем. Счастливчики, которые сейчас дозвонятся, привьются, а остальных я прошу записываться в отложенные журналы. Если вам будут отказывать, обращайтесь на горячую линию (комитета - ИФ), мы вас перезапишем", - сказал Сарана в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге" во вторник.

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Он добавил, что в четверг-пятницу в город поступит следующая партия вакцины "Спутник V" - 20 тысяч доз.

"Иногда четвертого или пятого человека не хватает (вакцина упакована по пять доз - ИФ), и можно прийти оперативно привиться", - отметил Сарана.

Накануне глава комитета Дмитрий Лисовец сообщил, что в городе осталось около 9 тысяч доз вакцины, но на них уже есть запись. Всего в Петербурге первым компонентом вакцины "Спутник V" привиты более 13 тысяч человек, работают 70 пунктов вакцинации при поликлиниках.

В социальных сетях на страницах органов власти Петербурга жители города жалуются, что им отказывают в записи на вакцинацию, поскольку свободных доз вакцины уже нет.

Петербург коронавирус

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