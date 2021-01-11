Дело о ДТП в Подмосковье расследуют как преступление против военной службы

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет будет расследовать гибель военнослужащих в ДТП в Подмосковье по признакам преступления против военной службы, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По поручению председателя СК Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием грузового автомобиля и военных автобусов на Новорижском шоссе, в результате которого погибли четверо военнослужащих, еще ряд получили различные травмы (ч. 3 ст. 350 УК РФ)", - сказала Петренко в понедельник журналистам.

Статья 350 УК РФ содержится в главе кодекса о преступлениях против военной службы.

Петренко отметила, что следователи и криминалисты заканчивают осмотр места происшествия, "допрашиваются потерпевшие, находящиеся в военном госпитале, и другие лица".

Ранее начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова сообщила, что устроивший аварию водитель грузовика стал фигурантом уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более человек (ч.5 статьи 264 УК РФ). По ее словам, по результатам медосвидетельствования состояния водитель не был пьян.

Авария с участием большегруза и колонны военных автобусов произошла в понедельник на Новорижском шоссе. По последним данным Минобороны, четверо военнослужащих погибли и 42 пострадали. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом, но стабильном состоянии.