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Источник сообщил о задержании водителя грузовика после ДТП на Новой Риге

Источник сообщил о задержании водителя грузовика после ДТП на Новой Риге
Фото: АГН "Москва"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Подмосковье задержан водитель гражданского грузовика, который столкнулся на Новорижском шоссе с колонной военных автобусов, сообщил информированный источник "Интерфакса". По его словам, в связи с гибелью четырех военнослужащих в этом ДТП началась проверка.

Он уточнил, что все военнослужащие, получившие в результате ДТП травмы различной степени тяжести, являются срочниками.

Столкновение грузовика с военной колонной произошло днем на 28-м километре федеральной автотрассы. По официальным данным, погибли четверо военнослужащих. Источник "Интерфакса" сообщал, что еще 24 человека госпитализированы с травмами.

В Минобороны отмечали, что, по предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением. Столкновение произошло, когда колонна остановилась из-за неисправности головного автобуса. В автобусах "ПАЗ" находились срочники и четверо офицеров.

Московская область Минобороны МВД

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