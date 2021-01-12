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Пилот Дамир Юсупов сообщил о взломе его инстаграма

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, ставший Героем России после посадки аварийного лайнера в кукурузном поле, сообщил во "ВКонтакте", что мошенники взломали его страницу в инстаграме. Он призвал не верить их уловкам.

В ночь на 12 января в аккаунте пилота в инстаграм появилось сообщение от его имени о сборе денег на операции его матери, которая якобы попала в ДТП и оказалась в реанимации. Сейчас этот аккаунт заблокирован.

15 август 2019 года Airbus A321 "Уральских авиалиний", которым управлял экипаж под командовнием Юсупова, вылетел из подмосковного Жуковского в Симферополь. Сразу после взлета в оба двигателя машины попали птицы, которые заглушили силовые установки. Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили самолет с убранными шасси и полными баками топлива на кукурузное поле. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все выжили.

Оба пилота получили звание Героя России.

Аварийная посадка А321 в "Жуковском"

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Дамир Юсупов Instagram Уральские авиалинии Airbus A321 Георгий Мурзин

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