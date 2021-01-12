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Суд в Петербурге приговорил адвоката к 17 годам колонии за организацию убийства

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд приговорил адвоката Александра Кайданова к 17 годам колонии за ряд преступлений, в том числе организацию убийств. Как сообщила пресс-служба городских судов, приговор вынесен на основании вердикта присяжных.

Суд установил, что с сентябре 2010 года Кайданов лишил наказать знакомую из-за конфликта с ней на почве личных неприязненных отношений. Нанятые им исполнители избили эту женщину в обувной мастерской металлическим предметом и прострелили ей ногу из травматического пистолета. Один из них получил от заказчика 30 000 рублей, второму был прощен долг в 25 000 рублей. Пострадавшая умерла в больнице.

Также суд установил, что Кайданов в мае 2010 года сфабриковал липовые договор займа и долговые расписки о получении местным жителем 10 млн рублей в долг. Соучастники адвоката затем похитили этого петербуржца и, угрожая похожим на пистолет предметом, заставили подписать эти документы. В ноябре 2010 года мужчину убили монтировкой и ножом, напомнили в городской прокуратуре.

Кайданов признан виновным в участии в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, по найму, организованной группой, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшег, в соучастии в убийстве и в мошенничестве в особо крупном размере. Он приговорен к 17 годам колонии строгого режима.

12 января 2020 года Кайданов признал вину в суде.

Московский суд Петербурга осенью 2019 года приговорил его к 13 годам колонии. Прокурор в Третьем кассационном суде оспорил этот приговор, указав, что адвокат нарушил условия заключенного с ним досудебного соглашения, отказавшись на процессе от части показаний.

Дело было передано на новое рассмотрение в городской суд, его рассматривали присяжные.

Подельники Кайданова, в числе которых были капитан полиции и старший оперуполномоченный, были осуждены ранее.

Кайданов состоял в адвокатской палате Ленинградской области.

Петербург Александр Кайданов Ленобласть Московский суд Санкт-Петербургский городской суд

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