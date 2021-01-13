В Петербурге раскрыли крупную кражу исторических ценностей

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Полиция раскрыла крупную кражу исторических ценностей из трех научных учреждений Петербурга, сообщила в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По подозрению в совершении преступлений задержан 23-летний неработающий житель Выборгского района города.

По версии полиции, он повредил навесной замок на металлической двери подвального помещения корпуса научного института на Дворцовой набережной, проник в здание, вскрыл входную дверь в один из кабинетов и похитил из металлического ящика 26 археологических находок. Примерная сумма ущерба составила около 5 млн рублей.

Затем удалось установить причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. Полиция полагает, что он мог похитить исторические ценности из института на улице Рентгена и филиала архива на Биржевой линии Васильевского острова в конце декабря 2020 года - начале января 2021 года.

При обыске у подозреваемого изъяты орудия взлома и часть похищенного, в том числе фрагмент оттиска печати с рукописи XII века, хранившийся в архиве на Васильевском острове, стоимостью около 8 млн рублей, сообщает Волк.

В ближайшее время полицейские планируют вернуть украденное владельцам, добавляет она.

6 января стало известно о пропаже из филиала архива РАН в Петербурге отделенного от рукописи фрагмента оттиска восковой печати грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I, датированной XII веком. А с 3 по 5 января из Института истории материальной культуры Российской академии наук (РАН) похитили 26 предметов археологических изысканий.