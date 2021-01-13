Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:24Заразились
на 12.01В России 3 448 203+22 934В мире 91 594 383+703 003

В Петербурге раскрыли крупную кражу исторических ценностей

В Петербурге раскрыли крупную кражу исторических ценностей
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Полиция раскрыла крупную кражу исторических ценностей из трех научных учреждений Петербурга, сообщила в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По подозрению в совершении преступлений задержан 23-летний неработающий житель Выборгского района города.

По версии полиции, он повредил навесной замок на металлической двери подвального помещения корпуса научного института на Дворцовой набережной, проник в здание, вскрыл входную дверь в один из кабинетов и похитил из металлического ящика 26 археологических находок. Примерная сумма ущерба составила около 5 млн рублей.

Затем удалось установить причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. Полиция полагает, что он мог похитить исторические ценности из института на улице Рентгена и филиала архива на Биржевой линии Васильевского острова в конце декабря 2020 года - начале января 2021 года.

При обыске у подозреваемого изъяты орудия взлома и часть похищенного, в том числе фрагмент оттиска печати с рукописи XII века, хранившийся в архиве на Васильевском острове, стоимостью около 8 млн рублей, сообщает Волк.

В ближайшее время полицейские планируют вернуть украденное владельцам, добавляет она.

6 января стало известно о пропаже из филиала архива РАН в Петербурге отделенного от рукописи фрагмента оттиска восковой печати грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I, датированной XII веком. А с 3 по 5 января из Института истории материальной культуры Российской академии наук (РАН) похитили 26 предметов археологических изысканий.

Петербург

Новости

Возбуждено дело об отравлении десятков детей в Буйнакске

Мошенники стали обворовывать граждан, выдавая себя за работодателей

Платежный сервис "ЮMoney" приостановил расчеты с нерезидентами

Платежный сервис "ЮMoney" приостановил расчеты с нерезидентами

Что случилось этой ночью: среда, 13 января

Минюст попытается получить доступ к банковской тайне

Минюст попытается получить доступ к банковской тайне

Президент РАН назвал разработку вакцины "Спутник V" мировой сенсацией

Восемь автомобилей столкнулись на трассе "Кавказ"

Сахар стал лидером по росту цен на продукты в РФ в 2020 году

Сахар стал лидером по росту цен на продукты в РФ в 2020 году

СК снова возобновил проверку в связи с самоубийством журналистки Славиной

СК снова возобновил проверку в связи с самоубийством журналистки Славиной

Что произошло за день: вторник, 12 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');