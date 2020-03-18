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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Производство сверхтяжелой лунной ракеты стартовало в России

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - "Роскосмос" начал производство первых модулей перспективной российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Фотографии конструкций Рогозин опубликовал в своем микроблоге в социальной сети "Твиттер". "Это части конструкции универсальных ракетных модулей нашей новой ракеты сверхтяжёлого класса "Енисей"", - написал гендиректор "Роскосмоса".

Эскизный проект ракеты был одобрен в конце 2019 года. Начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты назначено на 2028 год, ракета создается на основе блоков ракеты-носителя "Союз-5".

Она будет иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту. Это позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций.

Роскосмос Дмитрий Рогозин

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