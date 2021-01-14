Адвокат не исключил риск задержания Навального по прилете в Москву

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Адвокат оппозиционера Алексея Навального в четверг подтвердил, что он основатель Фонда борьбы с коррупцией находится в федеральном розыске и может быть задержан в аэропорту после возвращения в Россию.

"Я не могу сказать, что мы этого ожидаем, но его действительно могут задержать в аэропорту", - сказал журналистам адвокат Вадим Кобзев. Однако, по его словам, даже в таком случае Навального должны будут все равно отпустить, поскольку никакой меры пресечения у него нет.

Как сказал адвокат, накануне им стало известно, что ФСИН объявила Навального в федеральный розыск. "Не знаю, изменятся ли от этого планы Алексея возвращаться в Москву, это скорее вопрос к нему, но факт задержания возможен", - сказал Кобзев.

Возвращение и просьба ФСИН изменить условный срок на реальный

Накануне Навальный заявил, что возвращается в Москву в воскресенье, 17 января.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Навальный, как и любой гражданин РФ, волен вернуться на родину, и никаких ограничений для его возвращения быть не может.

29 января Симоновский суд Москвы рассмотрит обращение ФСИН об отмене условного осуждения Навального по делу "Ив Роше" в связи с неисполнением им возложенных на него обязанностей. "Российская газета" пояснила, что оппозиционер "перестал отмечаться в инспекции, хотя обязан это регулярно делать, поскольку является условно осужденным".

В конце декабря ФСИН обвинила Навального в уклонении от обязательного контроля в рамках условного срока по делу "Ив Роше". В ведомстве сослались на публикацию в медицинском журнале Lancet, согласно которой политика выписали из клиники 20 сентября, а к 12 октября "у него прошли все последствия болезни". ФСИН заключила, что Навальный выздоровел и его неявку следует расценивать как уклонение.

Госпитализация Навального

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи Навальный лечился в клинике Charite в Берлине, сейчас он проходит реабилитацию в Германии.

Немецкие специалисты 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервно-паралитическом боевом веществе из группы "Новичок".

В России в связи со случившимся с Навальным ведется доследственная проверка, уголовное дело пока не возбуждалось, поскольку правоохранительные органы РФ не видят для этого оснований. Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с оппозиционером и заявляют о готовности к опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.