"ННК-Холдинг" Худайнатова стал владельцем 93,9% "Варьеганнефтегаза"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ООО "Независимая нефтегазовая компания-Холдинг", принадлежащее Эдуарду Худайнатову, стало владельцем 93,9% уставного капитала ПАО "Варьеганнефтегаз". Как сообщил "Варьеганнефтегаз", сделка состоялась 29 декабря 2020 года.

Ранее пакет такого же размера принадлежал "Роснефти".

В конце прошлого года ПАО "Варьеганнефтегаз" и подконтрольное ему ООО "Северо-Варьеганское", АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" (ННП) в Ханты-Мансийске, а также ООО "Усинск-Снабсервис" в Коми и ООО "Сахалин-Склад" в Ногликах были исключены из списка аффилированных лиц "Роснефти" и появились у ННК.

"Варьеганнефтегазу" принадлежат лицензии на Сусликовский участок (нижележащие горизонты), Северо-Хохряковский, Верхнеколик-Еганский, Бахиловский участки. "Северо-Варьеганское" имеет лицензию на одноимённый участок.

"Варьеганнефтегаз" в 2020 году добыл 1,7 млн тонн нефти.

В конце прошлого года "Роснефть" объявила, что в рамках оптимизации портфеля активов планирует заместить часть из них более качественными. "Проведен тщательный анализ активов компании, который показал, что основу бизнеса upstream составляют добывающие месторождения компании, на долю которых приходится до 90% стоимости бизнеса. Остальные 10% - это истощенные, мелкие и средние месторождения с высокой обводненностью и большими затратами на добычу и управление. В целях повышения качества портфеля активов и доходности бизнеса компания будет стремиться замещать эти активы более качественными", - объяснял "Интерфаксу" представитель "Роснефти".

Так, ООО "ННК-Ойл" Худайнатова стало владельцем 9% ООО "РН-Северная нефть" и 9% ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" - дочерних предприятий "Роснефти".

Одновременно с оптимизацией портфеля активов "Роснефть" наполняет ресурсную базу своего нового проекта "Восток Ойл". Накануне продажи доли в "РН-Северная нефть" в конце года "Роснефть" приобрела 100% "Таймырнефтегаза" - владельца Пайяхского месторождения с запасами более 1 млрд тонн нефти в Красноярском крае, которое ранее принадлежало Худайнатову. Пайяхское месторождение станет одним из основных активов "Восток Ойла", куда уже вошел Западно-Иркинский участок "Роснефти" с запасами нефти 0,5 млрд тонн. Как ожидается, "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн. При этом "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП).