"Варьеганнефтегаз" появился в аффилированных лицах ННК Худайнатова

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Пять компаний, ранее принадлежавших "Роснефти", включены в список аффилированных лиц "Независимой нефтегазовой компании" (ННК) Эдуарда Худайнатова. Как следует из документа, соответствующие изменения произошли 29-31 декабря 2020 года.

Так, ННК перешло ПАО "Варьеганнефтегаз" и подконтрольное ему ООО "Северо-Варьеганское", АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" (ННП) в Ханты-Мансийске, а также ООО "Усинск-Снабсервис" в Коми и ООО "Сахалин-Склад" в Ногликах.

В конце года эти компании были исключены из аффилированных лиц "Роснефти".

В ННК не стали комментировать данные изменения.

"Варьеганнефтегазу" принадлежат лицензии на Сусликовский участок (нижележащие горизонты), Северо-Хохряковский, Верхнеколик-Еганский, Бахиловский участки. "Северо-Варьеганское" имеет лицензию на одноименный участок.

"ННП" владеет лицензиями на Колик-Еганский, Ван-Еганский, Вонтерский, Пермяковский, Кошильский, Хохряковский, Малосикторский, Южно-Узунский, Хохловский, Восточно-Коликъеганский участки.

"Варьеганнефтегаз" в 2020 году добыл 1,7 млн тонн нефти, "ННП" - 3,7 млн тонн.

В конце прошлого года ООО "ННК-Ойл" Эдуарда Худайнатова стало владельцем 9% ООО "РН-Северная нефть" и 9% ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" - дочерних предприятий "Роснефти".

Ранее "Роснефть" объявила, что в рамках оптимизации портфеля активов планирует заместить часть из них более качественными.

"Проведен тщательный анализ активов компании, который показал, что основу бизнеса upstream составляют добывающие месторождения компании, на долю которых приходится до 90% стоимости бизнеса. Остальные 10% - это истощенные, мелкие и средние месторождения с высокой обводненностью и большими затратами на добычу и управление. В целях повышения качества портфеля активов и доходности бизнеса компания будет стремиться замещать эти активы более качественными", - сообщил накануне "Интерфаксу" представитель "Роснефти".

Одновременно с оптимизацией портфеля активов "Роснефть" наполняет ресурсную базу своего нового проекта "Восток Ойл". Так, накануне продажи доли в "РН-Северная нефть" в конце года "Роснефть" приобрела 100% "Таймырнефтегаза" - владельца Пайяхского месторождения с запасами более 1 млрд тонн нефти в Красноярском крае, которое ранее принадлежало Худайнатову. Пайяхское месторождение станет одним из основных активов "Восток Ойла", куда уже вошел Западно-Иркинский участок "Роснефти" с запасами нефти 0,5 млрд тонн. Как ожидается, "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн. При этом "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП).