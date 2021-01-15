В РФ разработан экспресс-тест на коронавирус с результатом через час

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора разработана тест-система, которая позволяет сократить время получения результата до часа - полутора часов, сообщил директор института Василий Акимкин.

"Наши специалисты совместно со специалистами из других институтов разработали практически и опробовали такой тест, который позволяет сократить время исследования (...) Время детекции (обнаружения вируса) составляет от 60 до 90 минут", - сказал Акимкин на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой в пятницу.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в ходе совещания, что в России в ближайшие недели появятся тест-системы для выявления мутаций коронавируса.

"Мы сегодня можем получить тест-систему, на это уйдет не более 2-3 недель, которая будет дифференцировать вирус от вируса с мутациями. Обрели инструмент, определяющий те или иные изменения вируса", - сказала Попова.

По словам Акимкина, с начала пандемии коронавируса в ЦНИИЭ было изготовлено порядка 75 млн ПЦР-тестов, что позволило "обеспечить Российскую Федерацию системами диагностики и еще 40 стран мира".

В настоящий момент тестирование на коронавирус в РФ проводится в 977 лабораториях, время от сдачи до получения составляет двое суток.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в пятницу, в России нарастающим итогом проведено более 95,6 млн тестов на COVID-19, из них 531 тыс. – за последние сутки.