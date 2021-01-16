Роспотребнадзор опроверг информацию о снижении защиты от COVID-19 при снижении титров антител

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре заявили, что снижение титров антител после того, как человек переболел коронавирусом, не говорит о снижении защиты.

"Плавное снижение титров антител через несколько месяцев после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией не говорит об отсутствии защиты", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в субботу.

"Даже при минимальном уровне гуморального иммунитета есть клеточный иммунитет и память клеток, которые эффективно защищают. Научные исследования в этой области продолжаются", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в пятницу директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что иммунитет у переболевших коронавирусной инфекцией сохраняется в среднем от трех до пяти месяцев.

При этом он добавил, что у сотрудников НИИ, кто переболел COVID-19, нет повторных случаев, что может свидетельствовать о том, что у них сформировался клеточный иммунитет.

Кроме того, он отметил, что необходимо провести исследования и понять, какой уровень антител является защитным, что поможет решить вопрос с ревакцинацией.