Эпидемиолог отметил, что иммунитет к COVID у переболевших сохраняется до 5 месяцев

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Иммунитет у переболевших коронавирусной инфекцией сохраняется в среднем от трех до пяти месяцев, сообщил директор ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Василий Акимкин.

По его словам, после этого срока иммунитет "плавно начинает уходить". "Даже после трех месяцев мы видим уменьшение", - сказал Акимкин на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой в пятницу.

При этом он сослался на опыт сотрудников своего НИИ, среди которых достаточно большое число переболевших и которые отслеживают состояние своего организма.

Он также сообщил, что среди сотрудников НИИ нет повторных случаев, что может свидетельствовать о том, что у них сформировался клеточным иммунитет. Кроме того, он отметил, что необходимо провести исследования и понять, какой уровень антител является защитным, что поможет решить вопрос с ревакцинацией.