Университет Джонса Хопкинса подтвердил цифру в 2 млн жертв коронавируса

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - С начала пандемии COVID-19 в мире число скончавшихся от вызываемых коронавирусом заболеваний, по состоянию на 3:00 субботы по московскому времени, достигло 2 006 611, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, общее число инфицированных в 191 стране и регионе мира составило 93 765 725 человек, излечились более 66 миллионов.

Лидером по числу смертельных случаев и заразившихся продолжают оставаться Соединенные Штаты, где зафиксировано 391 624 летальных исхода и 23 503 587 заболевших.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о двухмиллионном пороге по жертвам коронавируса на планете.