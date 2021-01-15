В Роспотребнадзоре допустили снижение заболеваемости COVID после февраля

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Снижение заболеваемости коронавирусом в РФ начнется после февраля, до этого еще возможен рост, сообщил директор Российского научно-исследовательского института "Микроб" Роспотребнадзора Владимир Кутырев.

"Январь-февраль – будет еще подъем (заболеваемости коронавирусом), а потом пойдет снижение", - сказал Кутырев на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой в пятницу.

По его словам, это зависит не только от природных факторов, но и от поведения людей. "И важнейшим аспектом будет массовая вакцинация", - заметил Кутырев.

Он сказал, что сейчас "однозначно выявляется тренд на сезонность этого нового инфекционного заболевания, в дальнейшем, скорее всего, оно приобретет сезонный характер".

"В настоящее время имеет место стабилизация процесса. Число регистрируемых внебольничных пневмоний на 100 тыс. населения также демонстрирует тренд к снижению с третьей декады декабря, идет высвобождение коек. Со второй декады декабря около 30% коек в медучреждениях свободны. Процесс находится под контролем на сегодняшний день", - сказал Кутырев.

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