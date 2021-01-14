ФСИН России заявила о намерении задержать Навального

Политик Алексей Навальный Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подтвердило факт объявления в розыск оппозиционера Алексея Навального, примет меры к его задержанию.

В сообщении пресс-бюро УФСИН, поступившем в четверг в "Интерфакс", говорится, что фактическое место нахождения осужденного Навального с 24 сентября управлению не известно, 27 ноября начались первоначальные розыскные мероприятия, а 29 декабря оппозиционера объявили в розыск с "предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения".

В ведомстве отметили, что, "учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан РФ, УФСИН по Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный".

По данным УФСИН, в течение 2020 года Навальный "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности - минимум 6 раз не явился на регистрацию: 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа".

"По каждому нарушению Навальному А.А. выносились официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы", - говорится в пресс-релизе. В нем отмечается, что в период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся.

"При этом УФСИН по Москве учло тот факт, что с 22 августа Навальный А.А. находился на лечении в клинике "Шарите" (г. Берлин, Германия). Однако, согласно предоставленной из "Шарите" информации, 23 сентября Навальный А.А. был выписан из клиники", - заявили в ведомстве.

Вместе с тем, по данным пресс-бюро, на уведомление о явке 23 октября Навальный не ответил, на регистрацию не явился и только спустя месяц, 23 ноября направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине, в Hotel Arabel, "где, по его словам, восстанавливает здоровье".

"Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию", - говорится в сообщении.

"Условия испытательного срока и обязанности, возложенные на него судом, дважды разъяснялись Навальному А.А. в ходе личных бесед в филиалах УФСИН", - добавили в управлении.

Накануне Навальный заявил в инстаграме, что вернется в Россию из Германии 17 января.

Лечение в Германии

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года в полете из Томска в Москву. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи Навальный лечился в клинике Charite в Берлине, сейчас он проходит реабилитацию в Германии.

Немецкие специалисты 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервно-паралитическом боевом веществе из группы "Новичок". 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила, что Навальный был отравлен разновидностью "Новичка", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

В России в связи со случившимся с Навальным ведется доследственная проверка, уголовное дело пока не возбуждалось, поскольку правоохранительные органы РФ не видят для этого оснований. Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с оппозиционером и заявляют о готовности к опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.

Дело "Ив Роше"

Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал Навального и его брата Олега виновными в особо крупном и крупном мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, а также легализации денежных средств, полученных преступных путем.

Суд и следствие установили, что братья похитили 26,8 млн рублей у компании "Ив Роше" и 4,5 млн рублей у "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК) через предприятие "Главное подписное агентство" ("Главподписка").

Алексея Навального приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно и пяти годам испытательного срока, его брата Олега - к трем с половиной годам колонии общего режима. В августе 2017 года по решению суда назначенный Навальному испытательный срок по представлению ФСИН был продлен до конца декабря 2020 года.

30 декабря 2020 года официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила, что против Навального возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту траты им на личные цели 356 млн рублей из средств, перечисленных в различные фонды, в том числе основанный им Фонд борьбы с коррупцией.