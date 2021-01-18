Дожди и снегопад в Крыму обеспечили 70% месячной нормы осадков

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Прошедшие в Крыму дожди и снегопад обеспечили в среднем 70% месячной нормы осадков, сообщила "Интерфаксу" в понедельник руководитель республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"С начала месяца – в горах Ай-Петри около 70% месячной нормы, в северо-западных районах – месячная норма, южный берег - тоже около 70% нормы", - сказала Любецкая.

По ее словам, в последние дни сильный снег прошел в южных, восточных и центральных районах Крыма, а также в горах. Больше всего осадков выпало на Ай-Петри – 22 мм, что руководитель гидрометцентра назвала "опасным явлением".

Как сообщалось, маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, может продлиться в 2021-м. За два года обмелели водохранилища, которые пополняются за счет рек, берущих начало в горах. Летом и осенью прошлого года объем выпавших осадков в основном не дотягивал и до половины месячной нормы. Дожди начались в Крыму после 7 января.

Из-за сильного снегопада на выходных был перекрыт подъем на популярное у туристов плато Ай-Петри. Также временно ограничивалось движение на дороге Симферополь - Ялта.

Как сообщается на сайте МЧС Крыма, многие местные жители отправились гулять в снегопад, спасатели уже как минимум 10 раз выезжали в горы для помощи травмированным. Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео с прогулок: в популярных местах толпы желающих прокатиться, а на подъездах к ним – километровые пробки.

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник на онлайн-совещании назвал отвратительным качество уборки засыпанных дорог. По его словам, начато служебное расследование, виновные "будут наказаны".

В Крыму сейчас аномально холодно: до минус 15 градусов ночью и минус 10 днем. Штормовое предупреждение из-за холодов действует до 20 января, в четверг начнется потепление.