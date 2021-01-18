Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:08Заразились
на 18.01В России 3 591 066+22 857В мире 95 042 229+546 826

Дожди и снегопад в Крыму обеспечили 70% месячной нормы осадков

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Прошедшие в Крыму дожди и снегопад обеспечили в среднем 70% месячной нормы осадков, сообщила "Интерфаксу" в понедельник руководитель республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"С начала месяца – в горах Ай-Петри около 70% месячной нормы, в северо-западных районах – месячная норма, южный берег - тоже около 70% нормы", - сказала Любецкая.

По ее словам, в последние дни сильный снег прошел в южных, восточных и центральных районах Крыма, а также в горах. Больше всего осадков выпало на Ай-Петри – 22 мм, что руководитель гидрометцентра назвала "опасным явлением".

Как сообщалось, маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, может продлиться в 2021-м. За два года обмелели водохранилища, которые пополняются за счет рек, берущих начало в горах. Летом и осенью прошлого года объем выпавших осадков в основном не дотягивал и до половины месячной нормы. Дожди начались в Крыму после 7 января.

Из-за сильного снегопада на выходных был перекрыт подъем на популярное у туристов плато Ай-Петри. Также временно ограничивалось движение на дороге Симферополь - Ялта.

Как сообщается на сайте МЧС Крыма, многие местные жители отправились гулять в снегопад, спасатели уже как минимум 10 раз выезжали в горы для помощи травмированным. Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео с прогулок: в популярных местах толпы желающих прокатиться, а на подъездах к ним – километровые пробки.

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник на онлайн-совещании назвал отвратительным качество уборки засыпанных дорог. По его словам, начато служебное расследование, виновные "будут наказаны".

В Крыму сейчас аномально холодно: до минус 15 градусов ночью и минус 10 днем. Штормовое предупреждение из-за холодов действует до 20 января, в четверг начнется потепление.

Крым

Новости по теме

Новости

ФСИН попросила суд арестовать Навального

ФСИН попросила суд арестовать Навального

Лавров счел реакцию Запада на задержание Навального отвлечением внимания от своего кризиса

Лавров счел реакцию Запада на задержание Навального отвлечением внимания от своего кризиса
Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 22 857 человек

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 22 857 человек

ИМЭМО и "Интерфакс" проведут экспертную встречу на тему "Россия в глобальной повестке 46-го президента США"

Следователю по делу о перестрелке в башне "Око" вменили давление на свидетелей

Экономический кризис

Авиакомпании РФ сократили перевозки в 2020 году на 46%

Авиакомпании РФ сократили перевозки в 2020 году на 46%

"Интерфакс" опубликовал рейтинг лучших вузов России по подготовке управленческих кадров

Пандемия коронавируса

Власти Башкирии объявили о введении "антиковидных паспортов"

Власти Башкирии объявили о введении "антиковидных паспортов"

СКР предложил ужесточить уголовную ответственность за уклонение от налогов

СКР предложил ужесточить уголовную ответственность за уклонение от налогов

Что произошло за день: воскресенье, 17 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');