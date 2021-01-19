Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:45Заразились
на 19.01В России 3 612 800+21 734В мире 95 555 533+509 899

Климатолог спрогнозировал еще один засушливый год в Крыму

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Крыму 2021 год будет засушливым, не следует рассчитывать на осадки, которые существенно пополнят иссякающие из-за засухи водохранилища, читает климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Рябов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Рябов напомнил, что в Крыму засушливый период продолжается три-четыре года, затем сменяется примерно таким же по продолжительности влажным периодом.

"Засушливый период в этот раз начался в 2019 году, тогда мы уже недобрали осадков. В 2020 году ситуация усугубилась. Если основывать прогнозы на этой статистике, то 2021 год, к сожалению, тоже будет засушливым, поэтому рассчитывать на большое количество осадков даже в летний период не приходится", - предупредил климатолог.

По его словам, это не исключает ливневых осадков, которые обычно бывают летом и за считаные дни наполняют реки и водохранилища, однако вероятность развития такой ситуации оценивается в 20-30%.

Крымские водохранилища ощутимо пополнятся водой зимой только в том случае, если за одну-две недели выпадет не менее 100 мм осадков, что в период холодов для полуострова является двухмесячной нормой. По мнению Рябова, этой зимой нет оснований на это надеяться, поскольку по средним многолетним нормам в январе-феврале в регионе выпадает порядка 40-50 мм осадков в месяц, осадки бывают продолжительные, но слабоинтенсивные и большого объема запасов воды не дают.

В январе 2021 года на полуострове, по данным регионального Гидрометцентра, выпало 34 мм осадков, что составляет до 80% от месячной нормы. По словам ученого, выпавшие осадки образуют небольшой сток, но существенного наполнения водохранилищ ожидать пока нет оснований.

В Крыму два года наблюдалось маловодье. В конце августа 2020 года холодную воду начали подавать по графику в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. С середины декабря по графику заработал водопровод в Ялте. Алушта в сентябре снизила давление в трубах по ночам, Белогорск - в октябре. Севастополь ввел режим повышенной готовности.

Федеральное правительство разработало комплексный план по обеспечению Крыма водой. Он включает 14 мероприятий, в том числе бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.

Крым Владимир Рябов КФУ Ялта Симферополь Алушта

Новости по теме

Новости

Самарский полицейский задержан по делу о злоупотреблениях

Прокуратура объяснила сход лавины в КЧР принудительным спуском снега

Пандемия коронавируса

В РФ число новых случаев COVID-19 опустилось к уровню начала ноября

В РФ число новых случаев COVID-19 опустилось к уровню начала ноября

СКР установил личность предполагаемого убийцы "Япончика"

ФСБ изъяла 30 самодельных взрывных устройств у жителя Архангельска

Пандемия коронавируса

Профильный комитет Думы заявил о необходимости "COVID-паспортов" в РФ

Профильный комитет Думы заявил о необходимости "COVID-паспортов" в РФ

Бензин на московских заправках за неделю подорожал на 14-15 копеек

После схода лавины в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело

После схода лавины в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело
Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Гособвинитель попросил для срочника 25 лет колонии за расстрел сослуживцев

Что случилось этой ночью: вторник, 19 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');