Климатолог спрогнозировал еще один засушливый год в Крыму

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Крыму 2021 год будет засушливым, не следует рассчитывать на осадки, которые существенно пополнят иссякающие из-за засухи водохранилища, читает климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Рябов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Рябов напомнил, что в Крыму засушливый период продолжается три-четыре года, затем сменяется примерно таким же по продолжительности влажным периодом.

"Засушливый период в этот раз начался в 2019 году, тогда мы уже недобрали осадков. В 2020 году ситуация усугубилась. Если основывать прогнозы на этой статистике, то 2021 год, к сожалению, тоже будет засушливым, поэтому рассчитывать на большое количество осадков даже в летний период не приходится", - предупредил климатолог.

По его словам, это не исключает ливневых осадков, которые обычно бывают летом и за считаные дни наполняют реки и водохранилища, однако вероятность развития такой ситуации оценивается в 20-30%.

Крымские водохранилища ощутимо пополнятся водой зимой только в том случае, если за одну-две недели выпадет не менее 100 мм осадков, что в период холодов для полуострова является двухмесячной нормой. По мнению Рябова, этой зимой нет оснований на это надеяться, поскольку по средним многолетним нормам в январе-феврале в регионе выпадает порядка 40-50 мм осадков в месяц, осадки бывают продолжительные, но слабоинтенсивные и большого объема запасов воды не дают.

В январе 2021 года на полуострове, по данным регионального Гидрометцентра, выпало 34 мм осадков, что составляет до 80% от месячной нормы. По словам ученого, выпавшие осадки образуют небольшой сток, но существенного наполнения водохранилищ ожидать пока нет оснований.

В Крыму два года наблюдалось маловодье. В конце августа 2020 года холодную воду начали подавать по графику в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. С середины декабря по графику заработал водопровод в Ялте. Алушта в сентябре снизила давление в трубах по ночам, Белогорск - в октябре. Севастополь ввел режим повышенной готовности.

Федеральное правительство разработало комплексный план по обеспечению Крыма водой. Он включает 14 мероприятий, в том числе бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.