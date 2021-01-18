Машина протаранила группу пешеходов на трамвайных путях в Петербурге

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Во Фрунзенском районе Петербурга водитель легкового автомобиля влетел в толпу пешеходов на трамвайных путях, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД.

Сообщение о ДТП на перекрестке улиц Бухарестской и Олеко Дундича поступило в понедельник около 12:50. "Автомобиль Kia въехал в переходивших трамвайные пути пешеходов, пять человек. Сбит светофор", - сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших и обстоятельства инцидента уточняются.