В 72 регионах РФ зафиксировали стабилизацию ситуации с COVID-19

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 стабилизировалась в 72 регионах России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Стабилизацию и снижение (заболеваемости - ИФ) мы отмечаем в 72 регионах РФ", - сказала Попова в ходе брифинга в понедельник.

По ее словам, в 13 регионах отмечается напряженная эпидситуация. Глава Роспотребнадзора заявила, что для стабилизации ситуации в этих субъектах РФ принимаются все необходимые меры.

Вместе с тем Попова подчеркнула, что полный контроль над эпидемиологической обстановкой возможен только "в условиях высокой иммунизации населения". "Это 60% от общего количества людей старше 18 лет, при этом за минусом всех уже сегодня встретившихся с вирусом и внесенных в официальную регистрацию", - сказала она.

По данным оперштаба на понедельник, 18 января, в России коронавирус за сутки обнаружили еще у 22 857 человек. В РФ с начала года отмечается постепенное снижение суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось более чем о 23,5 тыс. заболевших. Максимум был зафиксирован в конце прошлого года, 24 декабря - 29 935 случаев.