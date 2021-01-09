Тело малолетнего ребенка обнаружили в районе схода лавины в Норильске

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили под снегом в районе схода лавины в Норильске тело годовалого ребенка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии

"Тело годовалого ребенка найдено на месте происшествия", - сообщил собеседник агентства.

Малолетний ребенок, тело которого спасатели нашли под снежными завалами в районе схода лавины под Норильском, был сыном погибшей женщины, тело которой также ранее было найдено на месте ЧС

Как сообщалось, в ночь на субботу лавина накрыла домики на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска, где находились люди. Под снегом спасатели нашли 15-летнего подростка, в тяжелом состоянии он находится в больнице. Также под снежными завалами обнаружено тело женщины.

Поиски еще одного пропавшего во время схода лавины - 45-летнего мужчины - продолжаются.