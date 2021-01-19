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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:45Заразились
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Мурашко заявил о трехкратном снижении смертности от COVID-19

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В России с апреля смертность больных с коронавирусной инфекцией удалось снизить больше чем в три раза, сообщил в комитете Совете Федерации по социальной политике глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, это удалось в результате выработки единых подходов к терапии.

В 2020 году для борьбы с заболеванием более 1,3 млрд рублей было направлено на закупку оборудования для искусственной вентиляции легких, 1 млрд рублей - на оснащение лабораторий по диагностике COVID-19, 10 млрд рублей было напрвалено в регионы на помощь в борьбе с коронавирусом, и еще 33,5 млрд рублей - на оснащение дополнительных инфекционных коек.

Хроника коронавируса. Январь.

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С начала пандемии коронавируса COVID-19 число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 млн. На фото: тестирование в Куала-Лумпур, Малайзия.
Хроника 09 января 2020 года – 19 января 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав Михаил Мурашко коронавирус

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