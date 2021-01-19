Мурашко заявил о трехкратном снижении смертности от COVID-19

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В России с апреля смертность больных с коронавирусной инфекцией удалось снизить больше чем в три раза, сообщил в комитете Совете Федерации по социальной политике глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, это удалось в результате выработки единых подходов к терапии.

В 2020 году для борьбы с заболеванием более 1,3 млрд рублей было направлено на закупку оборудования для искусственной вентиляции легких, 1 млрд рублей - на оснащение лабораторий по диагностике COVID-19, 10 млрд рублей было напрвалено в регионы на помощь в борьбе с коронавирусом, и еще 33,5 млрд рублей - на оснащение дополнительных инфекционных коек.