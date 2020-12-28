Росстат сообщил о росте смертности в ноябре на 55% в годовом измерении

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В России с января по ноябрь 2010 года умерли 1,881 млн человек, следует из данных Росстата. Это на 229 700 или на 13,9% больше, чем за 11 месяцев 2019 года. При этом более половины прироста смертей - свыше 126 000 - пришлось на октябрь и ноябрь.

В ноябре 2020 года умерли 219 872 человека против 141 331 в ноябре прошлого года. Смертей было больше на 78 500 или на 55,6%.

В октябре 2020 года в стране умерли 205 456 человек против 157 679 в октябре 2019 года. Показатель вырос на 47 800 случаев или на 30,3%.

По данным Росстата, количество смертей, так или иначе ассоциированных с коронавирусом, в ноябре составило около 35 600, а в октябре - около 24 300.