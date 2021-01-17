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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:19Заразились
на 16.01В России 3 544 623+24 092В мире 94 490 863+640 292

Число жертв COVID-19 в мире превысило 2 млн

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья достигло 94 млн 490 863 случаев.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, число умерших в мире от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 22 059, выздоровели более 66 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 23,7 млн инфицированных COVID-19, зафиксировано 395,7 тыс. летальных исходов, излечились более 13 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10,5 млн, число скончавшихся - до 152,2 тыс., поправились более 10,1 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано более 8 млн заболевших, из них умерли 209,2 тыс. человек, вылечились более 7,4 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 260,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 220 человек, Индии - 110, Бразилии - 981.

В России, по данным на 16 января, в РФ было зарегистрировано 3 млн 544 623 эпизода заражения коронавирусом.

Хроника 09 января 2020 года – 17 января 2021 годаПандемия коронавируса
Коронавирус

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