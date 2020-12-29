Депздрав сообщил о росте смертности в Москве в ноябре почти на 50%

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2020 года в Москве, по оперативным данным, зарегистрировано 14 456 смертей, что на 48,6% больше, чем в ноябре прошлого года.

"В ноябре 2020 года зафиксировано 14 456 смертей, что на 4 730 случая больше, чем в ноябре 2019. Превышение смертности по отношению к средненоябрьской за последние три года составило 4 696 случаев", - сообщили в департаменте здравоохранения столицы во вторник.

По данным ведомства, COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти в ноябре отмечен в 4 542 случаях, что обосновывает 97% от всей избыточной смертности за ноябрь.

"От ковида как основной причины смерти в ноябре умерли 3 418 человек (почти 24% от всех случаев - ИФ). В их числе и те случаи, когда при отрицательном тесте (как при жизни, так и посмертно), по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус (489 человек). Таким образом, к ковиду отнесены все, даже спорные случаи", - говорится в сообщении.

Кроме того, 1 124 человека в ноябре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус. При этом инфекция оказала существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 188 случаях.

В столичном депздраве также сообщили, что число смертей среди заболевших коронавирусом в Москве в ноябре по сравнению прошлым месяцем сократилось на 11%.

"По сравнению с предыдущим месяцем летальность от COVID-19 как основной или сопутствующей причины сократилась на 11%", - говорится в сообщении департамента.

Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составила 2,23%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, и 3,83%, если учесть все случаи, где коронавирус выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.