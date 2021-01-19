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Суд вернул Навальному его иск к Пескову о защите чести и достоинства

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы не стал рассматривать исковое заявление о защите чести и достоинства оппозиционера Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

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"Исковое заявление возвращено заявителю в связи с тем, что не были устранены процессуальные недостатки, допущенные при подаче иска", - сказала во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Навальный обратился с иском в суд 16 ноября 2020 года. Суд оставил исковое заявление без движения, предоставив заявителю время для исправления процессуальных нарушений.

Оппозиционер считает, что 1 октября 2020 года Песков распространил о нем сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и его деловую репутацию. Он сослался на материал под названием "Песков заявил, что обвинение Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы".

Навальный просил признать порочащими и не соответствующими действительности следующие сведения: "В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация", и "Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами".

Навальный просил суд обязать ответчика опубликовать опровержение на сайте Кремля.

Накануне оппозиционер был арестован до 15 февраля. Суд должен будет принять решение по вопросу о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.

Алексей Навальный Дмитрий Песков

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