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Суд рассмотрит иск историка-убийцы Соколова к публицисту Понасенкову

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы в феврале рассмотрит очередной иск о защите чести и достоинства, который историк Олег Соколов, осужденный на 12,5 лет за убийство аспирантки, подал к своему научному оппоненту, публицисту Евгению Понасенкову.

Слушание назначено на 25 февраля в 9:40, следует из картотеки суда.

Конфликт из-за обвинения в плагиате

О конфликте между петербургским специалистом по истории наполеоновской Франции Соколовым и московским автором работ по истории Понасенковым стало известно в 2018 году. Тогда Понасенков обвинил Соколова в плагиате: якобы экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) заимствовал концепции из его монографии "Первая научная история войны 1812 года", но не сослался на нее.

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Соколов же в интервью заявил, что труд Понасенкова - "не научный", автор "не является ученым-историком", а "его произведение не заслуживает доверия со стороны читателей, так как он непосредственно не изучал источники, на которые ссылается".

Понасенков подал к Соколову иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд первой инстанции встал на сторону экс-доцента СПбГУ, а Санкт-петербургский городской суд это решение отменил, частично удовлетворив требования истца. Оппоненты дошли до кассации, которая в марте этого года оставила решение апелляционного суда без изменений. Соколов ранее предъявлял Понасенкову встречный иск.

Между тем Понасенков неоднократно сообщал в соцсетях, что Соколов решение суда не выполнил. "Этот тип (...) обязан выплатить мне почти 90 тыс. рублей и принести публичные извинения. (...) Если он этого не сделает, то его имущество будет описано", - написал публицист в телеграме в конце декабря 2020 года.

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Убийство аспирантки

25 декабря 2020 года Октябрьской суд Петербурга приговорил Соколова к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство своей сожительницы - 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, а также за незаконное хранение оружия.

По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года во время ссоры из-за взаимной ревности 64-летний экс-доцент СПбГУ Соколов выстрелил в Ещенко из обреза охотничьего карабина (лицензии на это оружие у него не было), начал ее душить, а затем еще трижды выстрелил в девушку. Когда аспиранта умерла, он расчленил ее тело и решил утопить в Мойке. О преступлении стало известно, когда историка обнаружили с отрубленными женскими руками в реке, куда он свалился, избавляясь от останков. Соколов признал вину.

Во время суда Соколов заявил, что до преступления его довели научный оппонент "Понасенков и преступная группа", которые два года оказывали на него "психотравмирующее воздействие". Понасенков в июле 2020 года говорил "Интерфаксу", что намерен судиться с Соколовым из-за обвинений в доведении до убийства.

Бывший доцент СПбГУ Соколов - крупный специалист по военной истории Франции и эпохе Наполеона, один из основателей движения военно-исторической реконструкции в России. Евгений Понасенков - автор публицистических и исторических работ на тему наполеоновской Франции, режиссер и телеведущий.

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов в суде

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Олег Соколов Евгений Понасенков

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