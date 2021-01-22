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В Роспотребнадзоре отметили неточность экспресс-тестов на COVID-19

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Экспресс-тесты на коронавирус чаще прочих показывают ложноотрицательный результат, сообщил в эфире телеканала "Доктор" замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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"Наиболее часто ложноотрицательные результаты бывают при использовании быстрых, экспресс-тест-систем, когда вам результат нужен через 15-20 минут. Здесь результат 50 на 50 - абсолютно точно", - сказал он.

По его словам, ключевым аспектом является специфичность и чувствительность тест-системы. При выборе тест-систем со специфичностью выше 92%, ошибки при получении результата быть не может, отмечает эксперт.

Он добавил, что на результат теста также влияет профессионализм доктора во время забора материала.

"Сам тест-система ПЦР вообще не вызывает сомнений ни у кого в мире, потому что это самые чувствительные тесты", - отметил член-корреспондент РАН.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 22 января 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор РАН Александр Горелов коронавирус

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