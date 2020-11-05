Главный пульмонолог допустил ложноотрицательные результаты у трети тестов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - От 30% до 40% тестов на коронавирус могут давать ложноотрицательные результаты, но проблема не в качестве тестов, а в процедуре взятия материала на анализ, заявил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"Если материал взят некачественно или поверхностно, то мы имеем шанс получить ложноотрицательный материал", - сказал он на пресс-конференции.

Также результативность тестирования зависит "от времени взятия материала": "На ранних стадиях болезни - больше шанс получить положительный результат".

При наличии выраженных симптомов, клинических проявлений COVID-19, результаты ПЦР-тестирования не влияют на тактику ведения пациентов, добавил специалист. "Кроме того, при наличии клиники, врачам доступны другие методы лабораторной диагностики, подтверждающие диагноз "новая коронавирусная инфекция"", - сказал Авдеев.

По его словам, в Минздраве не ставят под сомнение "качество и чувствительность" ПЦР-тестов на коронавирус, как "отечественных, так и зарубежных".