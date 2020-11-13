Илон Маск запутался из-за тестов на коронавирус

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в один день сдал четыре теста на коронавирус и получил два положительных и два отрицательных ответа.

"Происходит что-то крайне подозрительное", - прокомментировал он в твиттере.

По его словам, он сдавал экспресс-тесты на антигены от BD на одном и том же оборудовании и их брала одна и та же медсестра. Первый тест был положительный, затем два оказались отрицательными и четвертый - снова положительным. Он сравнил эти тесты BD с подбрасыванием монетки.

После этого он прошел в другой лаборатории более тщательное исследование методом ПЦР, или полимеразной цепной реакции, для которого берется мазок из зева и носа. Он ожидает получить результаты через 24 часа.

Он решил сдать анализы после нескольких дней легкого насморка и кашля на фоне повышенной температуры. Сейчас у него никаких симптомов нет, добавил он.

В марте Маск прогнозировал, что к концу апреля в США количество новых случаев заболевания будет близко к нулю, и высказывал мнение, что паника принесет стране больше вреда, чем коронавирус.

Сообщения Маска о результатах тестирования пришлись на момент, когда число новых случаев заражения COVID-19 обновило рекорд. В среду власти округа Аламида, находящегося недалеко от Сан-Франциско, где расположен единственный в США автомобильный завод Tesla, предупредили о росте случаев коронавируса и возможном введении новых ограничений для борьбы с заболеванием. Ранее в этом году органы здравоохранения округа приказали компании временно закрыть автомобильный завод.

В апреле, когда завод был закрыт, Маск в ходе телефонной конференции с инвесторами критиковал требования по самоизоляции: "Верните людям их чертову свободу".

Приостановка работы завода Tesla в связи с пандемией в определенный момент угрожала свести на нет план Маска по увеличению поставок примерно на 36%. В прошлом месяце компания заявила, что ее цель по поставке более 500 тыс. электромобилей в этом году все еще достижима. По оценкам аналитиков, несмотря на пандемию, компания в 2020 году может получить первую годовую прибыль.