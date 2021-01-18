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В МВД объяснили, почему суд над Навальным проходит в отделе полиции

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Полицейские попросили судью Химкинского городского суда провести выездное заседание по выбору меры пресечения Алексею Навальному во 2-м отделе УМВД по Химкам, поскольку он не сдал тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности доступ в помещение, где проходит судебное заседание, ограничен", - говорится в пресс-релизе.

Навальный с женой Юлией и адвокатом Ольгой Михайловой прилетели в Москву из Германии 17 января. УФСИН Москвы ранее объявляла, что намерена добиваться задержания политика и замены ему условного срока по делу "Ив Роше" на реальный за пропуск регистраций.

Самолет Навального должен был сесть во "Внуково", но из-за застрявшей в снегу щетки снегоуборщика был перенаправлен в "Шереметьево". Навального на паспортном контроле задержали полицейские, адвоката, которая уже получила штамп в паспорте, к нему не пустили.

Примерно в полночь Михайлова узнала, что Навальный находится в отделе полиции в Химках.

В 12:30 18 января в этом же отделе началось выездное заседание Химкинского городского суда, ФСИН попросила суд арестовать Навального.

Возвращение Навального

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Химки МВД Московская область Алексей Навальный ФСИН Шереметьево Германия

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