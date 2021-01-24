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Суд на шесть суток арестовал главу штаба Навального в Петербурге

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Суды Петербурга в воскресенье вечером начали рассматривать материалы в отношении сторонников оппозиционера Алексея Навального, задержанных накануне на несанкционированном шествии в его поддержку, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Так, Октябрьской районный суд привлек к административной ответственности за организацию несогласованного мероприятия (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ) Ирину Фатьянову и Дениса Луговского.

Как сообщает пресс-служба, Фатьяновой назначено наказание в виде шести суток административного ареста, Луговскому - семи суток.

В телеграм-канале правозащитного проекта "Апология протеста" уточняется, что протокол в отношении главы местного штаба Навального Фатьяновой составили из-за ее призыва в соцсетях прийти на митинг 23 января. Муниципальный депутат Луговский сделал репост публикации активистки, что также расценили как административное правонарушение.

Кроме того, ранее в воскресенье Московский районный суд Петербурга оштрафовал на 10 тыс. рублей приехавшего на акцию из Краснодара безработного Юрия Балабоняна, сообщили в пресс-службе судов города.

Несогласованные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию Навального прошли в минувшую субботу во многих городах страны.

Акции в поддержку Алексея Навального

13
НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
Петербург Ирина Фатьянова Алексей Навальный

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