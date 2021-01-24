В Петербурге после акции к медикам обратились 24 человека

На несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге 23 января Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - После несогласованной акции в центре Санкт-Петербурга, прошедшей накануне, к врачам обратились 24 человека, сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению в воскресенье.

По ее данным, девяти из них медицинская помощь была оказана на месте, остальных доставили в стационары экстренной помощи.

Как рассказали в пресс-службе, после обследования и оказания им помощи в приемном покое все были отпущены домой. На сегодняшний день в больнице остается одна пострадавшая. В ближайшее время она будет выписана, отметили в комитете.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщила, что начальник управления организации охраны общественного порядка Сергей Музыка пришел с извинениями к госпитализированной женщине, которая накануне получила травму во время несанкционированной акции в городе.

Акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли в минувшую субботу во многих городах страны.