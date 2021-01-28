Омбудсмен Петербурга счел неправомерными действия полиции 23 января

Фото: Anatolij Medved/NurPhoto via Getty Images

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов заявил о неправомерном применении силы и спецсредств к участникам несогласованной акции 23 января, журналистам и случайным прохожим.

Как сообщила пресс-служба омбудсмена, после протестной акции за медпомощью обратились 24 человека, 16 из них были госпитализированы.

"Представителями уполномоченного за соблюдением прав человека на акции зафиксированы случаи несоразмерного применения физической силы и специальных средств к гражданам, которые не оказывали сопротивления либо не могли его оказать (женщины, пожилые люди)", - подчеркнули в пресс-службе.

"Отмечено, что у большинства сотрудников правоохранительных органов (как полиции, так и Росгвардии) нагрудные знаки, позволяющие их идентифицировать, были скрыты либо отсутствовали. Это затрудняет проведение проверки законности их действий", - добавили в пресс-службе.

На что жаловались задержанные

Проверяется информация о том, что одному мужчине при задержании сломали руку (пострадавший сообщил, что в момент силового задержания вместе с семьей возвращался из гостей), также мать несовершеннолетней задержанной сообщила о применении к девочке силы и электрошокера.

"Как сообщает большинство заявителей, они не участвовали в акции и безрезультатно пытались объяснить это при задержании. Что подтверждают случаи задержания прохожих, зафиксированные представителями уполномоченного, вместе с журналистами и представителями правоохранительных органов находившихся у выхода из станции метро "Гостиный двор" после 18:00, когда участники акции с этого места уже разошлись", - отметили в пресс-службе.

В поступивших к омбудсмену жалобах сообщается о длительном (до четырех часов) содержании в автозаках при низкой температуре без возможности воспользоваться туалетом, о нарушении сроков задержания, о незаконном принуждении к фотографированию, дактилоскопированию и так далее. По всем обращениям проводятся проверки.

Удар в живот и извинения

Омбудсмен считает, что извинения, принесенные Маргарите Юдиной, пострадавшей от действий полицейского 23 января, не снимают вопроса о возбуждении уголовного дела.

"Хорошо, что сотрудник и его руководители, понимая неправомерность совершенных действий, принесли извинения. Но это не снимает вопроса о возбуждении уголовного дела. Здесь речь идет о явном превышении должностных полномочий. То, что касается признания вины, извинений и прочих смягчающих обстоятельств, - это вопрос суда", - сказал он.

В аппарате уполномоченного считают, что оснований для применения силы у полицейского не было: действия Юдиной не носили признаков преступления или административного правонарушения.

"Уверен, что дело должно быть возбуждено, расследовано и рассмотрено в открытом судебном заседании. Такие случаи недопустимы, нужно сделать все, чтобы они не повторялись. Необходимо понять, какие инструкции и приказы получают сотрудники, действующие на несогласованных, но мирных акциях так, как будто перед ними участники погромов и массовых беспорядков", - подчеркивает Шишлов.

54-летняя жительница города Луга Ленинградской области Юдина попала в больницу после того, как сотрудник полиции ударил ее во время несогласованной властями акции протеста в Петербурге 23 января. Видео инцидента, произошедшего на Площади Восстания, распространили петербургские СМИ.

В МВД сообщили, что обстоятельств травмирования женщины проверяются. От имени ведомства извинения Юдиной принесли начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Музыка и сам полицейский, навестившие ее в больнице.

Позднее женщина сообщила, что, несмотря на извинения, намерена обратиться в Следственный комитет.