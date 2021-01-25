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В Челябинске семь человек арестованы за участие в акции 23 января

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Челябинске координатор местного штаба Навального Артем Яумбаев и участник муниципальных выборов 2020 года от "Яблока" Олег Шамбуров получили по девять суток ареста. Суд признал их виновными в организации массовой акции без подачи уведомления (ч.2, ст.20.2 КоАП), сообщили в Центральном районном суде.

Еще четверо задержанных в день акции 23 января признаны виновными по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции при исполнении им обязанностей). Трое из них получили от 8 до 13 суток административного ареста, еще один оштрафован на 1000 рублей.

Еще один задержанный получил семь суток по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированном шествии, повлекшее создание помех движению пешеходов и транспортных средств).

Постановления суда в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

По сведениям информированного источника "Интерфакса", всего в субботу в Челябинске было задержано более тридцати человек, среди них были несовершеннолетние.

Акции в поддержку Алексея Навального

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Новосибирск
Челябинск Центральный суд Алексей Навальный Олег Шамбуров Артем Яумбаев

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