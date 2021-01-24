Аресты и задержания сторонников Навального прошли в Поволжье

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Аресты и задержания прошли в городах Приволжского федерального округа после несанкционированных акций 23 января, организованных сторонниками оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в штабе Навального в Самаре, сотрудник штаба Сергей Подсытник и его трое сторонников были задержаны накануне. Сейчас они находятся в восьмом отделе полиции до суда, который состоится в понедельник. Им вменяется ч.2 ст. 20.2 КОАП РФ (организация несанкционированных собраний, митингов, демонстраций или шествий).

"22 января была задержана координатор штаба Марина Евдокимова, в этот же день она была арестована на пять суток по аналогичной статье. Всего во время акции сторонников Навального в Самаре было задержано более 150 человек, им вменяется участие в несанкционированных акциях и грозят штрафы", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается в Телеграм-канале "штаб Навального в Пензе", накануне был задержан координатор штаба Антон Струнин. Октябрьский районный суд Пензы арестовал его на пять суток. Штаб сообщает о 40 задержанных во время акции.

Член СПЧ, глава правозащитной организации "Комитет против пыток" Игорь Каляпин сообщил на своей странице в соцсети, что на акции в Нижнем Новгороде были задержаны около 50 человек.

"Задержания производились выборочно и произвольно. Применения сотрудниками полиции и Росгвардии спецсредств либо несоразмерного насилия зафиксировано не было", - написал Каляпин.

Вместе с тем, он отметил, что в отделе полиции №7, куда были доставлены некоторые задержанные, к ним не допустили адвокатов.

Депутат Госдумы РФ Алексей Куринный сообщил в соцсети, что в Ульяновске было задержано 23 человека, один из них - несовершеннолетний. "Легкие травмы отмечены у четверых. На всех доставленных составлены административные протоколы по части 5 ст. 20.2 КоАП РФ", - написал Куринный, добавив, что позже всех задержанных отпустили.

Ленинский районный суд Оренбурга в субботу вынес решения о наложении штрафов за неповиновение полиции на несанкционированной акции в отношении двух сторонников Навального. В сообщении райсуда говорится, что двое оренбуржцев отказывались пройти к автобусу признаны виновными по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в связи с охраной им общественного порядка и обеспечения общественной безопасности). На судебных заседаниях оренбуржцы свою вину признали, им назначен штраф в размере одной тысячи рублей.

Также 90 человек, из них более 20 несовершеннолетних, были задержаны во время несанкционированной акции оппозиции в Уфе, сообщил посетивший отделы полиции №4 и №9 член Совета по правам человека при главе Башкирии Олег Галин в инстаграме. По его данным, сотрудники правоохранительных органов отпустили всех задержанных, установив их личности и выяснив обстоятельства правонарушений. Некоторых обязали явиться в суд. Несовершеннолетних передали родителям.

Глава штаба Навального в Казани Олег Емельянов был задержан и остался на ночь в полиции, дожидаясь суда. "До сих пор мы не знаем точное количество задержанных в Казани. По приблизительным оценкам, их около 100", - сообщают сторонники оппозиционера в соцсетях штаба. Активисты утверждают, что к задержанным не пускали юристов.

В ходе несанкционированного шествия в столице Удмуртии были задержаны шесть человек, сообщается на странице социалистов Ижевска в соцсети. Местный штаб Навального также сообщает, что на время проведения шествия в субботу задерживался координатор штаба Иван Елисеев.

Координатору уфимского регионального штаба Навального Лилии Чанышевой назначен арест на пять суток, сообщается в телеграм-канале штаба. "Суд посчитал пост Лилии в инстаграме призывом на шествие 23 января", - говорится в сообщении.

В телеграм-канале пермского штаба Навального сообщается, что на юриста штаба Артема Файзулина был составлен протокол по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ, он задержан до решения суда. Заседание состоится в понедельник.

Также о задержаниях сообщается в соцсетях штаба Навального в Чебоксарах.

"Интерфакс" не располагает комментариями о задержаниях от МВД.

Ранее сообщалось, что 22 и 23 января в Перми, Уфе, Самаре, Пензе, Чебоксарах, Саратове, Нижнем Новгороде и Казани были задержаны и арестованы координаторы региональных штабов Навального. Также во время акции в Чебоксарах и Казани были задержаны журналисты.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Навального прошли в субботу во многих городах страны.