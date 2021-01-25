Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:17Заразились
на 25.01В России 3 738 690+19 290В мире 99 194 405+447 423

Прокуратура сочла законной отправку Навального под стражу на 30 суток

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Химкинская городская прокуратура считает законным продление задержания оппозиционера Алексея Навального на 30 суток, говорится в возражениях надзорного ведомства на жалобу защиты.

"Системное толкование по взаимосвязи норм ст.46 УИК РФ, ст. ст. 396, 397, 399 УПК РФ правомерно позволило суду рассмотреть по существу представления начальника УМВД России по г.о. Химки... о продлении срока задержания осужденного Навального А.А. до 30 суток", - говорится в документе, который опубликовал в понедельник адвокат Навального Вадим Кобзев.

В РоссииКремль предложил спросить МВД о фото Навального на фоне портрета ЯгодыЧитать подробнее

В возражениях прокуратура также отмечает, что рассмотрение представления полиции в помещении отдела полиции "не свидетельствует об умалении независимости суда".

Навальный 17 января прилетел Москву из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию. Оппозиционера задержали в аэропорту "Шереметьево". На следующий день Химкинский горсуд на выездном заседании в отделе полиции отправил его в СИЗО до 15 февраля. УФСИН Москвы ранее сообщало, что намерено добиваться замены политику условного срока по делу "Ив Роше" на реальный за пропуск регистраций.

Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года приговорил Навального по "делу Ив Роше" к 3,5 годам ишения свободы условно и пяти годам испытательного срока. В августе 2017 года по решению суда назначенный Навальному испытательный срок по представлению ФСИН был продлен до конца декабря 2020 года.

Возвращение Навального

11
Алексей Навальный в самолетеАлексей Навальный и его жена Юлия садятся в самолет в БерлинеАлексей и Юлия Навальные на бортуОбстановка у аэропорта "Внуково"Сотрудники полиции охраняют международный аэропорт "Внуково"Полиция во время задержания сторонника НавальногоПравоохранительные органы вытесняют людей от здания аэропорта "Внуково"Алексей и Юлия Навальные в автобусе в аэропорту "Шереметьево"Сотрудники полиции уносят задержанного в автозакОчередь из ожидающих у входа в аэропорт "Внуково"Задержание женщины во "Внуково"
Алексей Навальный в самолете
Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

"Газпром" продал "Пик Отель" в Сочи в 2 раза дороже стартовой цены

ВС РФ встал на сторону россиянки в споре с Adidas из-за смарт-часов

ВС РФ встал на сторону россиянки в споре с Adidas из-за смарт-часов

Минюст подготовил законопроект о доступе к банковским документам НКО

Госдума изучит вопрос об ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции

Студенты в РФ смогут выбирать между традиционным и онлайн-обучением

Студенты в РФ смогут выбирать между традиционным и онлайн-обучением

Суд арестовал обвиняемого в нападении на инспекторов ДПС в Петербурге

Путин осудил незаконные митинги как средство реализации политических амбиций

Путин осудил незаконные митинги как средство реализации политических амбиций

Путин заявил, что не против заняться виноделием

Путин заявил, что дворец в Геленджике ему и его близким не принадлежит

Путин заявил, что дворец в Геленджике ему и его близким не принадлежит

Минпромторг заявил о праве бизнеса решать, продавать ли "еду эконом-класса"

Минпромторг заявил о праве бизнеса решать, продавать ли "еду эконом-класса"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');