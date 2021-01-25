Прокуратура сочла законной отправку Навального под стражу на 30 суток

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Химкинская городская прокуратура считает законным продление задержания оппозиционера Алексея Навального на 30 суток, говорится в возражениях надзорного ведомства на жалобу защиты.

"Системное толкование по взаимосвязи норм ст.46 УИК РФ, ст. ст. 396, 397, 399 УПК РФ правомерно позволило суду рассмотреть по существу представления начальника УМВД России по г.о. Химки... о продлении срока задержания осужденного Навального А.А. до 30 суток", - говорится в документе, который опубликовал в понедельник адвокат Навального Вадим Кобзев.

В возражениях прокуратура также отмечает, что рассмотрение представления полиции в помещении отдела полиции "не свидетельствует об умалении независимости суда".

Навальный 17 января прилетел Москву из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию. Оппозиционера задержали в аэропорту "Шереметьево". На следующий день Химкинский горсуд на выездном заседании в отделе полиции отправил его в СИЗО до 15 февраля. УФСИН Москвы ранее сообщало, что намерено добиваться замены политику условного срока по делу "Ив Роше" на реальный за пропуск регистраций.

Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года приговорил Навального по "делу Ив Роше" к 3,5 годам ишения свободы условно и пяти годам испытательного срока. В августе 2017 года по решению суда назначенный Навальному испытательный срок по представлению ФСИН был продлен до конца декабря 2020 года.