Суд в четверг проверит законность задержания Навального на 30 суток

Граффити с изображением Алексея Навального в Риме Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Мособлсуд на этой неделе рассмотрит жалобу на продление задержания оппозиционера Алексея Навального на 30 суток, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Ольга Михайлова.

"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 28 января в 14 часов", - сказала она.

29 декабря 2020 года ФСИН объявила Навального в розыск. Претензии к оппозиционеру связаны с нарушением им обязательств, наложенных приговором по так называемому "делу Ив Роше".

18 января Химкинский горсуд на выездном заседании в отделе полиции заключил Навального под стражу до 15 февраля.

Защита Навального направила апелляционную жалобу на решение Химкинского суда. В жалобе они просят отменить постановление суда и принять новое решение об отказе в удовлетворении представления начальника УМВД России по городскому округу Химки.

Химкинская городская прокуратура считает решение суда законным и отмечает, что рассмотрение этого вопроса в помещении отдела полиции "не свидетельствует об умалении независимости суда".