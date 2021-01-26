Суд в четверг проверит законность задержания Навального на 30 суток
Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Мособлсуд на этой неделе рассмотрит жалобу на продление задержания оппозиционера Алексея Навального на 30 суток, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Ольга Михайлова.
"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 28 января в 14 часов", - сказала она.
29 декабря 2020 года ФСИН объявила Навального в розыск. Претензии к оппозиционеру связаны с нарушением им обязательств, наложенных приговором по так называемому "делу Ив Роше".
18 января Химкинский горсуд на выездном заседании в отделе полиции заключил Навального под стражу до 15 февраля.
Защита Навального направила апелляционную жалобу на решение Химкинского суда. В жалобе они просят отменить постановление суда и принять новое решение об отказе в удовлетворении представления начальника УМВД России по городскому округу Химки.
Химкинская городская прокуратура считает решение суда законным и отмечает, что рассмотрение этого вопроса в помещении отдела полиции "не свидетельствует об умалении независимости суда".