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Учения по устойчивости рунета отложены до конца пандемии

Учения по устойчивости рунета отложены до конца пандемии
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Плановые учения по безопасности и устойчивости рунета отложены до конца пандемии коронавируса в России, сообщил "Интерфаксу" замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов.

"Как только схлынет пандемия", - сказал Иванов во вторник, отвечая на вопрос агентства о том, когда может быть утвержден план учений по обеспечению устойчивости рунета.

Он отметил, что в Минцифры "уже несколько планов разработано и как только количество зараженных упадет", к ним будет возможно вернуться.

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Замминистра пояснил, что подготовка планов требует очных встреч достаточно большого количества человек.

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", так называемый "закон об устойчивом/суверенном Рунете", вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам.

Согласно постановлению правительства, Минцифры должно ежегодно до 1 декабря утверждать график учений по безопасности и устойчивости рунета. В прошлом году из-за пандемии все запланированные раз в квартал учения были отменены.

Первые и единственные пока испытания российского сегмента интернета на безопасность и устойчивость прошли в декабре 2019 года. По данным министерства, "в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечивая устойчивое функционирование и сети интернет и единой сети электросвязи в РФ".

Минцифры Рунет Олег Иванов

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