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Поправки о штрафах за нарушение закона о "суверенном интернете" прошли второе чтение

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 6 млн рублей за неисполнение операторами связи требований закона "о суверенном интернете" (90-ФЗ).

Отсутствие наказания за их нарушения "формирует у субъектов регулирования возможность невыполнения установленных в отношении них обязанностей", в частности непредоставления или неполного предоставления в Роскомнадзор информации об имеющихся у операторов номерах и сетевых адресах автономных систем, местах установки средств связи, подключенных к зарубежным линиям коммуникации, о маршрутах сообщений электросвязи и инфраструктуре сети связи, указали в пояснительной записке к законопроекту его авторы - депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

За нарушение правил установки и использования оборудования, необходимого для противодействия угрозам устойчивости Рунета, предусмотрены штрафы от 15 000 до 30 000 рублей для должностных лиц, от 30 000 до 50 000 рублей для индивидуальных предпринимателей и от 300 000 до 500 000 рублей для юридических лиц. Повторное нарушение повлечет двукратное увеличение взысканий, то есть, для юрлиц штрафы составят от 600 000 до 1 млн рублей.

За неисполнение требований к технологическим сетям связи, имеющим номер автономной системы (ASN), если нарушение касается норм, обеспечивающих проведение оперативно-розыскной работы правоохранительных органов или "обеспечения безопасности РФ", штраф для граждан составит от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц - до 50 000 рублей, для юрлиц - до полумиллиона рублей, а при повторном нарушении - от 2 до 6 млн рублей.

Если владельцы сайтов ограничивают свободу информации в России и отказываются выполнить требование о снятии ограничений доступа к документу, штрафы для физлиц составят от 50 000 до 100 000 рублей, для должностных лиц - от 200 000 до 400 000 рублей, для юрлиц - до миллиона рублей. Повторное неисполнение предписания повлечет более чем двукратный рост взысканий - до 3 млн рублей для юридических лиц.

В случае подключения владельца точки обмена трафиком к сетям связи, не соблюдающим правила для проведения правоохранителями оперативно-разыскной работы и обеспечения безопасности государства, законопроект помимо штрафов для юридических лиц предусмотрено и административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Закон о суверенном интернете был принят в мае 2019 ради обеспечения стабильной работы Рунета при отказе в доступе к зарубежным корневым серверам и маршрутной информации. Он обязывает операторов связи предоставлять в Роскомнадзор техническую информацию, которая необходима для принятия оперативных мер в случае подобных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, надлежащее исполнение закона должно обеспечить централизованный мониторинг и защиту граждан от информации, запрещенной к распространению в России. При возникновении угроз работе интернета в России Роскомнадзор сможет взять на себя централизованное управление трафиком.

Госдума Роскомнадзор Александр Хинштейн Сергей Боярский

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