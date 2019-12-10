Путин подчеркнул, что броски стаканчиков в полицию могут перерасти в погромы

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Каждый человек имеет право выражать свое мнение законными способами, но нельзя допустить, чтобы за броском пластикового стаканчика в сотрудников правоохранительных органов последовали бутылки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Начну с вещей заметных, чувствительных. Вы сказали об активности людей, которые выражали свое мнение различными способами, в том числе и в результате публичных уличных протестов. Я вам хочу сказать, и мы с вами это видим, да во всем мире это происходит. Чем мы здесь отличаемся? Посмотрите, что во Франции сейчас происходит. А в США что происходит постоянно, в других странах?" - сказал Путин на заседании Совета при президенте РФ по правам человека.

Режиссер Александр Сокуров, который в ходе встречи затронул проблему осужденных за участие в массовых акциях протеста, возразил: "Но наши молодые люди никогда не мародерствуют, ничего не рушат, не сокрушают. Они не жгут магазины, они отличаются пока еще известной деликатностью".

"Вы правильно сказали - пока еще. Вы знаете, в чем дело? Вот здесь коллега выступал, по-моему, коллега Резник сказал: "Бросил там какой-то пластиковый стаканчик в представителя органов власти. Бросил. Ничего. Потом пластиковую бутылку. Опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом и стрелять начнут, и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого", - сказал Путин.

При этом президент РФ добавил: "Все имеют право высказывать свою точку зрения и выражать свою позицию всеми возможными доступными, но законными средствами. Вот в чем все дело".

Глава государства отметил, что надо поддерживать всех, кто с любовью и ответственностью относится к Родине. "И среди тех, кто выражает свои протесты, много таких людей, которые искренне, я с вами полностью согласен, искренне хотят изменить ситуацию в тех или иных сферах нашей жизни к лучшему", - сказал президент РФ.

Путин также отметил, что правоохранительные органы тоже порой грубо нарушают закон в ходе разгона митингов. "Есть так называемые условные перегибы, а на самом деле грубые нарушения закона и со стороны различного рода правоохранительных органов. Конечно, нужно все соизмерять, конечно, нельзя переходить определённых границ" , - сказал он, отметив, что противоправных действий не должно быть как в отношении граждан, так и в отношении сотрудников полиции.

"Можно ли женщину бить в живот? Можно ли полицейского бить? Нельзя, конечно, женщину бить в живот. Но если кто-то бьет женщину в живот, это не значит, что кто-то получает право бить полицейского. И наоборот", - сказал Путин.

Сокуров, выступая на Совете, предложил президенту послушать молодых людей, которые были осуждены в связи с тем, что принимали участие в различных протестах. "Я хочу обратиться к вам с просьбой. Проведите встречу с теми самыми людьми, некоторые из которых сейчас уже сидят в заключении, кто-то находится под следствием", - сказал режиссер.

Он упомянул Владимира Емельянова, Никиту Чиркова, Егора Жукова, Павла Новикова, Егора Лесных, Александра Мыльникова и других. "Они радеют за Отечество и ничего другого, кроме интересов страны, на самом деле у них нет. И, конечно, надо прекратить вот эту репрессивную форму взаимоотношений с молодыми людьми", - сказал Сокуров.

Режиссер попросил его извинить, если выступление было слишком эмоциональным.

"Александр Николаевич, мы с вами очень давно знакомы. Я целенаправленно, сознательно дал вам слово. Я хотел послушать ваше мнение по этим вопросам, по которым вы выступили. Я не сомневался, что вы будете об этом говорить. Мы с вами много лет друг друга знаем", - сказал Путин.