Свердловский губернатор позвал себе в заместители еще одного мэра города

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил мэру Каменска-Уральского Алексею Шмыкову стать его заместителем. Он написал в инстаграме, что у Шмыкова скоро истекает срок полномочий и он уже принял предложение перейти в областное правительство.

Губернатор похвалил городские власти за работу и пообещал всячески городу помогать.

Шмыков стал мэром Каменск-Уральского в марте 2016 года.

В декабре Куйвашев предложил должность первого вице-губернатора мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. Тот сложил полномочия, его отставку подтвердила городская дума. В январе областное Заксобрание утвердило назначение Высокинского первым вице-губернатором региона.