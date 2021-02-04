Китай проверит два российских завода из-за коронавируса на упаковке рыбы

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Китай проведет видеоинспекцию двух российских рыбоперерабатывающих предприятий, чтобы проверить, насколько они соответствуют требованиям китайской стороны, и узнать, какие там принимаются меры по профилактике распространения коронавируса при производстве рыбной продукции. Об этом сообщил Россельхознадзор.

Запрос на видеоинспекцию сделало главное таможенное управление КНР после того, как с начала 2021 года китайские проверяющие "трижды выявляли генетический материал коронавируса на упаковке продукции российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, расположенных в Хабаровской крае, Камчатском крае и Мурманской области", объяснили в ведомстве.

Проверка пройдет на заводах, которые находятся в Хабаровском и Камчатском краях.

Перед видеоинспекцией Россельхознадзор организует предобследование этих предприятий с участием специалистов Роспотребнадзора и Росрыболовства.

В конце декабря 2020 года из-за вспышки COVID-19 среди портовых рабочих Даляня Китай ужесточил карантинные меры, и единственный открытый китайский порт прекратил прием экспортных грузов. На рейде порта уже более месяца находятся 10 российских судов, которые ожидают выгрузку 32 000 тонн рыбной продукции. Проблему усугубила начавшаяся в январе минтаевая путина в Охотсском море - ранее российские рыболовы направляли 70% добытого минтая в Китай, российские дальневосточные мощности не рассчитаны на переработку и хранение такого объема рыбы.