После несанкционированных акций в РФ возбудили 20 уголовных дел

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - По итогам акций оппозиции в регионах возбуждено 20 уголовных дел, основная масса которых связана с применением насилия в отношении представителя власти, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Как заявила Петренко во вторник журналистам, сейчас "проводится ряд процессуальных проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения".

По ее словам, основная масса противоправных действий квалифицируется по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В рамках расследования задержаны подозреваемые, сказала Петренко.

Она отметила, что материалы доследственных проверок и уголовных дел по итогам несанкционированных мероприятий, прошедших по всей России 23 января, обсуждались председателем СК Александром Бастрыкиным с руководителями региональных подразделений на совещании во вторник. По ее словам, руководители подразделений СК в Москве, Петербурге, Липецкой и Калужской областях, Приморье доложили о находящихся в их производстве уголовных делах.

По ее словам, Бастрыкин указал "на необходимость установления всех лиц, причастных к совершенным преступлениям, поручив подключиться криминалистам Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России".

"Александр Бастрыкин поблагодарил подчиненных за активную работу, подчеркнув, что, наряду с установлением виновных лиц, важно проводить и профилактическую работу с молодежью", - сказала Петренко.

Ранее во вторник представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила о первых двух задержанных мужчинах в рамках расследования фактов применения насилия против полицейских в ходе акции протеста в Москве.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли в субботу во многих городах страны, в том числе в Москве.

По данным столичного управления МВД, в мероприятии в Москве приняли участие 4 тысячи человек.

Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева сообщила, что были задержаны более 1000 человек.

По итогу акции столичные следователи возбудили ряд уголовных дел по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, уничтожении имущества и хулиганстве.