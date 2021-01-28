Психиатры объяснили госпитализацию шамана Габышева отказом от лечения

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Медики Якутского республиканского психдиспансера принудительно госпитализировали шамана Александра Габышева, которого к ним накануне доставили полицейские после его заявлений о начале подготовки нового "похода на Москву".

"Сейчас пациент находится в диспансере под наблюдением врачей", - сообщается на сайте диспансера.

В сообщении отмечается, что с момента выписки в июле состояние Габышева было стабильным, он принимал лекарства. В середине декабря на приеме он заявил об отказе от лечения и в январе не пришел в поликлинику. Лечащий врач пытался связаться с ним по телефону, но на звонки он не отвечал. Родственники подтвердили врачу, что Габышев категорически отказывается общаться с врачом.

"В случае неявки пациента, нуждающегося в активном диспансером наблюдении, и его отказе от дальнейшего лечения, медицинская организация обязана принять меры по осмотру. В этом случае врачи выезжают к пациенту домой, если он не открывает двери и категорически отказывается каким-то образом общаться, привлекаются сотрудники полиции", - сообщил диспансер.

Как сообщалось в среду со ссылкой на правозащитную организацию "Правозащита Открытки", шамана Габышева увезли в психдиспансер сотрудники полиции Якутска.

Координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников в беседе с корреспондентом "Интерфакса" предположил, что шамана могли увезти из-за того, что он не отмечался в диспансере. "Возможно, это могли использовать как повод. Но реальным основанием считаю его объявление о возобновлении похода. Все предыдущие ситуации, при которых его помещали в психдиспансер, так или иначе были связаны с его походом", - сказал он.

В начале года Габышев объявил о новом "походе на Москву", который должен начаться в марте.

В марте 2019 года Габышев уже отправлялся в пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" президента и "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года в отношении Габышева возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в итоге он окончательно прервал свой "поход".

Госэкспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно увезли в Якутский психоневрологический диспансер, там он пробыл до 22 июля.

После выписки из психдиспансера шаман рассказывал, что решил заняться своим здоровьем, привести в порядок документы и подумать о работе.