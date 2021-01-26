Попова отметила, что заболеваемость COVID растет только в 3 регионах

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается только в трех субъектах РФ, на прошлой неделе их было 13, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На стадии снижения находится в 22 субъекта, в стадии стабилизации – 60 и в стадии продолжающегося роста находятся три субъекта, это Еврейская автономная область, Костромская область и Смоленская область. Отмечу, что на прошлой неделе в этой категории находилось 13 субъектов", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции во вторник

По ее словам, эпидситуация по коронавирусу в РФ "с января остается стабильной и стабилизация продолжается".

По словам главы Роспотребнадзора, "уровень показателя репродукции в декабре и по настоящее время регистрируется в пределах 0,9, это меньше единицы, и показатель равно или меньше единицы за прошедшую неделю отмечался в 80 субъектах РФ".

"За последние 4 недели почти на 17% снизилось общее число госпитализированных пациентов, это те, кто требовал медицинской помощи", - уточнила Попова.

Она также добавила, что регистрируется снижение заболеваемости коронавирусом в профессиональных группах.

"В профессиональных группах среди работников здравоохранения, это наиболее интенсивное снижение, – на 22%, в образовании также (снижение) на 22%, государственные служащие – на 15%, среди работников промышленных предприятий на 13%".

По данным оперштаба, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 18 241 случаев, это минимальное значение с конца октября прошлого года.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что число пациентов с COVID-19 в России сократилось с начала года на 11%. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом во вторник, 26 января.