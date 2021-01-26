Число пациентов с COVID в России сократилось с начала года на 11%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В России наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Количество пациентов, находящихся под наблюдением, в этом году сократилось на 11%. Это положительная динамика. Количество пациентов, требующих реанимационной защиты, сократилось на 10%", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом во вторник.

Он отметил, что на амбулаторном лечении находится 80% пациентов. Коечный фонд (более 250 тыс.) в настоящее время загружен чуть более чем на 70%.

"Начали возврат ряда медорганизаций, коек к обычному оказанию помощи, в том числе с неинфекционными заболеваниями", - сказал Мурашко.

Министр здравоохранения также сообщил, что в регионы России уже поставлено 2 млн доз вакцины от COVID-19.

"На этой неделе к выпуску для вакцинации запланировано после контроля качества еще 2 млн доз вакцины", - сказал Мурашко. Он отметил, что в России открыто 2711 пунктов вакцинации.