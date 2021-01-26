Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:08Заразились
на 26.01В России 3 756 931+18 241В мире 99 722 272+527 867

Число пациентов с COVID в России сократилось с начала года на 11%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В России наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Количество пациентов, находящихся под наблюдением, в этом году сократилось на 11%. Это положительная динамика. Количество пациентов, требующих реанимационной защиты, сократилось на 10%", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом во вторник.

Он отметил, что на амбулаторном лечении находится 80% пациентов. Коечный фонд (более 250 тыс.) в настоящее время загружен чуть более чем на 70%.

"Начали возврат ряда медорганизаций, коек к обычному оказанию помощи, в том числе с неинфекционными заболеваниями", - сказал Мурашко.

Министр здравоохранения также сообщил, что в регионы России уже поставлено 2 млн доз вакцины от COVID-19.

"На этой неделе к выпуску для вакцинации запланировано после контроля качества еще 2 млн доз вакцины", - сказал Мурашко. Он отметил, что в России открыто 2711 пунктов вакцинации.

Хроника 09 января 2020 года – 26 января 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

Новости

Песков счел, что с участниками беспорядков 23 января диалог невозможен

Кремль отказался разглашать имена владельцев дворца в Геленджике

Кремль отказался разглашать имена владельцев дворца в Геленджике

Учения по устойчивости рунета отложены до конца пандемии

Учения по устойчивости рунета отложены до конца пандемии

ЦИК в апреле проведет опрос для отработки электронного голосования

Медведев предложил компенсировать малоимущим расходы на интернет

Медведев предложил компенсировать малоимущим расходы на интернет

Русская зарубежная церковь не против передачи РФ Александровского подворья

В Благовещенске река вышла из берегов из-за коммунальных аварий

Режиссер Джаник Файзиев стал генеральным продюсером Okko

Режиссер Джаник Файзиев стал генеральным продюсером Okko

Австрийца в РФ обвинили в незаконном бизнесе с ущербом в 9 млн руб.

Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько

Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');