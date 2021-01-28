РКН отметил активную работу соцсетей по удалению призывов к митингам

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Роскомнадзоре отметили, что российские и иностранные соцсети активно начали удалять посты с новыми призывами участвовать в несанкционированных мероприятиях после того, как это ведомство по требованию прокуратуры уведомило их о необходимости блокировать запрещенную информацию.

То обстоятельство, что раньше они вовремя удалили незаконные призывы, позволило "значительно сократить количество несовершеннолетних участников и не допустить появления среди них пострадавших", отметили в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре добавили, что продолжают взаимодействие с интернет-платформами "с целью прекращения вовлечения несовершеннолетних в незаконные массовые акции, проведение которых, в том числе несет риски в условиях пандемии COVID-19". Ведомство напомнило, что за сохранение доступа к запрещенной информации владельцам интернет-ресурса грозят штрафы до 4 млн рублей, а за повторное нарушение закона - штрафы, соразмерные одной десятой годовой выручки компании.

В предыдущий раз такие предупреждения ведомство делало в связи с несогласованными акциями в поддержку Алексея Навального 23 января. Теперь сторонники политика планируют новые акции 31 января.

Ранее в четверг источник "Интерфакса" сообщил, что прокурорские предостережения в связи с распространением призывов к несогласованной акции 31 января получили интернет-гиганты Facebook, Google, Mail.ru Group, Twitter и TikTok.

27 января Роскомнадзор сообщил, что соцсети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за то, что удалили не все призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января.

28 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле рассчитывают, что интернет-компании не будут предоставлять площадку для анонсирования незаконных акций.