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"ВКонтакте" отчиталась о блокировке групп с призывами к участию в акциях

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - "ВКонтакте" по требованию надзорных органов заблокировала группы, где, по мнению надзорных органов, призывают детей к участию в несанкционированных акциях, сообщили в пресс-службе соцсети.

"Информация была заблокирована на основании решения Генеральной прокуратуры и предписания Роскомнадзора", - сказали в пресс-службе.

Речь идет о блокировке групп штабов оппозиционера Алексея Навального в регионах, посвященных несогласованным акциям 23 января.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что соцсети на основании требования Генпрокуратуры и уведомлений Роскомнадзора удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых мероприятиях. К утру пятницы, 22 января, социальная сеть TikTok удалила 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, от общего объема выявленной.

Во "ВКонтакте" прекращено распространение 50% незаконной информации от общего объема выявленной, Instagram - 17%. Видеохостинг YouTube прекратил распространение 50% выявленных призывов к подрастающему поколению участвовать в противоправных акциях.

Согласно нормам статьи 13.41 КоАП РФ, вступившим в силу с 10 января 2021 года (Федеральный закон от 30.12.2020 № 511-ФЗ), нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

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